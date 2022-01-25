Türkiye Marmaris'e yıllar sonra kar yağdı

Marmaris'e yıllar sonra kar yağdı

Türkiye

Marmaris'e yıllar sonra kar yağdı

Muğla’nın Marmaris ilçesinin kırsal mahallerinde yıllar sonra ilk kez kar yağdı. Jandarma ve belediye ekipleri yol güvenliği nedeniyle trafiği geçici süre kapattı.

25 Ocak 2022, Salı 00:12 Son Güncelleme:
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Marmaris’e 35 kilometre mesafedeki Osmaniye ,Bayır ve Turunç Mahallesi’nde akşam saatlerinde kar yağdı. Bugün saat 21.00 sıralarında başlayan kar yağışı nedeniyle jandarma güvenlik nedeniyle karayolunu trafiğe kapattı.


Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri karayolunu temizlemek için iş makineleri ile çalışma başlattı. Ayrıca İçmeler-Turunç Karayolu arasında kalan 650 metre yükseklikteki Kızılağaç Mevkii kar ile kaplandı.

Kar yağışının etkili olduğu mahallelerde olumsuz bir olay yaşanmadı. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler 40 kilometrelik karla kaplı karayolunda devriye gezerek zincir bulunmadığı için ilerleyemeyen 4 araç sürücüsüne yardımcı oldu.

Kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar kar yağışını görüntüleyerek karın 3- 4 santim boyuna ulaştığını belirtti. Marmaris Belediyesine bağlı ekipler kırsal mahalleleri dolaşarak yol durumunu kontrol etmeye devam ediyor. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının gece boyunca aralıklı devam edeceğini, sıcaklıkların 0 ile -4 civarında seyredeceğini açıkladı.

MUĞLA (İHA)

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