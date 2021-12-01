Marmarisli öğrencilere kültür dijital eğitim paketi

Proje kapsamında Kültür Koleji Veli Konseyi temsilcileri ve okul yöneticilerinden oluşan bir heyet, Marmaris Bayır Köyü Muhittin Çoban İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. Öğrenci ve öğretmenlere içinde Kültür Dijital Eğitim Paketi’nin bulunduğu tabletler hediye edildi. Eğitim paketinde deneme sınavları, konu anlatımları, çalışma yaprakları, online rehberlik programı gibi çeşitli çalışmalar bulunuyor.