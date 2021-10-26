Türkiye Marmaris'te 109 kaçak göçmen kurtarıldı

Marmaris'te 109 kaçak göçmen kurtarıldı

Türkiye

Marmaris'te 109 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca 5 can salı içerisinde Türk kara sularına geri itilen 109 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

26 Ekim 2021, Salı 01:06 Son Güncelleme:
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Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki kırsal Bozburun Mahallesi Serçe ve Bozukkale mevkisi açıklarında devriye görevinde bulunan Güney Ege Sahil Güvenlik hücum botları, 5 can salı içinde kaçak göçmenleri tespit etti.

Yunan unsurları tarafından can salında Türk kara sularına geri itilen 109 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı’na getirilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, kimlik tespitinin ardından doktor kontrolünden geçirildi. Suriye, Irak ve Somalili olduğu öğrenilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç Müdürlüğü’ne teslim edildi. 

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla) (DHA)

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