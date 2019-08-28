Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18.08’de Marmaris ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.

Akdeniz’in 29,92 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla’nın Marmaris ilçesine 84,78 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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AFAD’dan yapılan açıklamaya göre; saat 14.58 sıralarında Akdeniz’de 4.6 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Yunanistan’ın Rodos Adası yakınlarında meydana gelen deprem, Muğla’nın bölgeye en yakın noktası olan Marmaris ilçesinde hissedildi.

Yerin 27 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı nedeniyle bölgede yer hangi bir can ve mal kaybının oluşmadığı bildirildi.

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ANKARA (AA)