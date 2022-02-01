Türkiye Marmaris’te 72 kaçak göçmen kurtarıldı

Marmaris’te 72 kaçak göçmen kurtarıldı

Türkiye

Marmaris’te 72 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca lastik bot ve can salına konularak Türk karasularına geri itilen 72 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Organizatör olduğundan şüphe edilen 1 balıkçı da kurtarılarak gözaltına alındı.

01 Şubat 2022, Salı 00:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi Bozukkale açıklarında sabah saat 06.10 sıralarında lastik botta denizde sürüklenenler olduğu ihbarı yapıldı. Devriye görevinde bulunan Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı hücum bot ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yapılan araştırma sonucu bulunan lastik bota yanaşan ekipler, 15 kaçak göçmen ve 1 organizatör olduğu şüphe edilen balıkçıyı kurtardı.

Aynı gün saat 07.15 sıralarında gelen bir ihbar üzerine aynı bölgeye giden Sahil Güverlik ekibi lastik bot içinde 22 kaçak göçmeni kurtardı. Saat 10.00 sıralarında Bozukkale ve Serçe Limanı çevresinde devriye gezen ekipler, denizde sürüklenen 2 can salını tespit ederek içinde bulunan 35 kaçak göçmeni hücum bota aldı.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı’na getirilen aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 72 kaçak göçmen için kimlik tespiti ve doktor kontrolü yapıldı. İşlemleri tamamlanan Suriye, Burma ve Irak uyruklu 72 kaçak göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü. Organizatör olduğundan şüphe edilen ve göçmenlerle birlikte kurtarılan balıkçı ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

İlgili Haberler
Iğdır’da 28 adet Osmanlı dönemine ait sikke ele geçirildiSon dakika: Valilik açıkladı! İdari izinli sayılacaklar


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Adana'nın hafızası: Seyhan
Banu Şen
Hakan Çelik
Cinsiyet eşitliğinde öncü
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Masal gibi
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bak, sen beyinsizsin ama ben yine de anlatayım...
Şirin Sever
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cavit Bey'in idamında Bülent Ecevit’in babası
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kar yağışı aniden bastırdı! Şehir beyaza büründü