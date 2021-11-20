Türkiye Marmaris´te ahşap gulet yandı

Marmaris´te ahşap gulet yandı

Türkiye

Marmaris´te ahşap gulet yandı

Muğla´nın Marmaris ilçesinde, özel bir marinada bulunan 27 metre uzunluğundaki gulette çıkan yangın, diğer teknelere sıçramadan söndürüldü.

20 Kasım 2021, Cumartesi 21:58 Son Güncelleme:
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Yangın saat 18.00 sıralarında, Marmaris´te özel bir marinadaki gulette çıktı. ‘Marmaris Palace´ isimli, 27 metre uzunluğundaki ahşap gulet tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden marina personeli bir yandan su sıkarak yangına müdahale ederken, bir yandan da durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kullanılamaz hale gelen lüks ahşap guletin sigortalı olduğu öğrenildi.

DHA

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