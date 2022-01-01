Marmaris’te avcıların vurduğu atmaca tedaviye alındı

Marmaris’e 23 kilometre mesafedeki kırsal Hisarönü Mahallesi’nde piknik yapmaya giden vatandaşlar, yaralı atmaca buldu. Durumu Marmaris Belediye yetkililerine haber veren vatandaşlar, yaralı atmacayı zabıta ekiplerine teslim etti. Marmaris Rehabilitasyon Hayvan Bakım Merkezi’ne getirilen atmacanın yapılan kontrollerinde vücudunda saçma yaraları tespit edildi. Avcılar tarafından vurulduğu belirlenen atmaca, tedavisi için teslim edildiği Doğa Koruma Milli Parklar Marmaris Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ula ilçesindeki Gökova Hayvan Barınağı’na gönderildi.

DHA