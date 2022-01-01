Marmaris’te avcıların vurduğu atmaca tedaviye alındı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde, vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan atmaca, tedavisi için belediye aracılığıyla, Doğa Koruma Milli Parklar Marmaris Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Vücudundaki saçma yarasından atmacanın avcılar tarafından vurulduğu belirlendi.
01 Ocak 2022, Cumartesi 18:59 Son Güncelleme:
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Marmaris’e 23 kilometre mesafedeki kırsal Hisarönü Mahallesi’nde piknik yapmaya giden vatandaşlar, yaralı atmaca buldu. Durumu Marmaris Belediye yetkililerine haber veren vatandaşlar, yaralı atmacayı zabıta ekiplerine teslim etti. Marmaris Rehabilitasyon Hayvan Bakım Merkezi’ne getirilen atmacanın yapılan kontrollerinde vücudunda saçma yaraları tespit edildi. Avcılar tarafından vurulduğu belirlenen atmaca, tedavisi için teslim edildiği Doğa Koruma Milli Parklar Marmaris Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ula ilçesindeki Gökova Hayvan Barınağı’na gönderildi.
DHA
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