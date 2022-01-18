Türkiye Marmaris’te çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris’te çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı

Türkiye

Marmaris’te çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 16 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarağından kurtarıldı.

18 Ocak 2022, Salı 20:01 Son Güncelleme:
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Marmaris ilçesi açıklarında can salı içinde açık denizde sürüklenen düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen ve motoru sökülen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarılmıştır.

MUĞLA (İHA)

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