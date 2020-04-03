Türkiye Marmaris'te corona virüs tedbirleri: Bisiklete binme ve fotoğraf çekmek yasaklandı

Marmaris'te corona virüs tedbirleri: Bisiklete binme ve fotoğraf çekmek yasaklandı

Türkiye

Marmaris'te corona virüs tedbirleri: Bisiklete binme ve fotoğraf çekmek yasaklandı

Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında bazı yasaklar alındı.

03 Nisan 2020, Cuma 22:41 Son Güncelleme:
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Marmaris Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan kurul, Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni kararları görüştü. Bu kapsamda, ilçe merkez ve mahallelerinde ferdi ve toplu olarak yürüyüş, bisiklete binme, koşu, fotoğraf çekme, sportif ve hobi faaliyetlerinin yasaklanmasına oy birliğiyle karar verildi.

AA

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