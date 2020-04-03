Marmaris Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan kurul, Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni kararları görüştü. Bu kapsamda, ilçe merkez ve mahallelerinde ferdi ve toplu olarak yürüyüş, bisiklete binme, koşu, fotoğraf çekme, sportif ve hobi faaliyetlerinin yasaklanmasına oy birliğiyle karar verildi.

AA



