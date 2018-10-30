Marmaris’te otel yangını

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir otelin mutfağında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

30 Ekim 2018, Salı 21:01 Son Güncelleme:
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Marmaris’te otel yangını

Marmaris'te Siteler Mahallesi İçmeler yolu üzerindeki 5 yıldızlı bir otelin mutfak bölümünde mangal yakmaya çalışılırken bacadan yangın çıktı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti. Dumandan etkilenen bir mutfak personeline 112 Acil Servis ekipleri oksijen vererek ayakta tedavi etti.

Söndürülerek kontrol altına alınan yangın mutfak ve restoran bölümünde hasara yol açtı. Marmaris sahillerindeki turistler otelden yükselen dumanları ve çalışmaları merakla izledi.

AA

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