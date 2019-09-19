Marmaris’te hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece ölçülürken, nem oranının yüzde 56 olması, tatilcileri bunalttı. Plajlarda temmuz ayındaki gibi kalabalıklar oluştu.

'MARMARİS'İN 12 AYI ÇOK GÜZEL'

Serinlemek için bazı tatilciler, şezlonglarını denize çekerken, bazıları da şemsiye altında kitap okumayı tercih etti. Adrenalin tutkunları ise su sporları yaptı. Emekli Alev Kaçar, "Marmaris’in 12 ayı çok güzel ve huzur verici. Marmaris’in keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu.





Hamiyet Cansel Gürbüz ise "5 yıldır Marmaris’te devlet memurluğu yapıyorum. Çok güzel bir şehir. Umarım burada kalır ve bu eşsiz güzelliğin tadını çıkartmaya devam ederiz" dedi.

DHA