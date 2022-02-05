Türkiye Marmaris'te sıcaklık 21 dereciyi gördü; sahiller doldu!

Marmaris'te sıcaklık 21 dereciyi gördü; sahiller doldu!

Türkiye

Marmaris'te sıcaklık 21 dereciyi gördü; sahiller doldu!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahillerde çocuklarıyla vakit geçirdi. İlçede şubat ayının ilk hafta sonunda termometreler öğle saatlerinde 21 dereceyi gösterdi.

05 Şubat 2022, Cumartesi 16:41 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Marmaris'te güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin öğle saatlerinde 21 derece gösterdiği ilçe merkezinde, deniz suyu sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü.

Şubat ayının ilk haftasında güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaş ve yerleşik yaşayan yabancılar, deniz kenarında vakit geçirdi.



Portatif sandalye ve masalarını sahile kuran vatandaşlar içeceklerini yudumlarken çocuklar kumlarda ve parklarda oynadı.

Kimi aileler ise büfelerde eşsiz deniz manzarası eşliğinde çaylarını yudumladı. Kimileri de oltalarını denize atıp, manzara karşısında balık tutmaya çalıştı.Yat Limanı, Kordon ve Atatürk Caddesi sahil yolu yürüyüş ve koşu yapanlar ile bisiklete binenlerle doldu.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçe merkezinde sıcak havanın hafta sonu boyunca etkili olmasının beklendiğini duyurdu.  

 Ali GÜNDOĞAN/ DHA


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