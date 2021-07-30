Türkiye Marmaris’te su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in cenazesi toprağa verildi

Marmaris’te su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in cenazesi toprağa verildi

Türkiye

Marmaris’te su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in cenazesi toprağa verildi

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında kaza yaptığı motosikletiyle alevler arasında kalması sonucu yaşamını yitiren genç, Köyceğiz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

30 Temmuz 2021, Cuma 18:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Armutalan Mahallesi’ndeki yangında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir’in Muğla Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Akdemir’in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Sazak Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, tören için Sazak Merkez Camisine götürüldü. Cenaze törenine, Akdemir’in ailesi, yakınları, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ile Mehmet Yavuz Demir, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Akdemir’in cenazesi, Gedik Mezarlığı’nda toprağa verildi. Binali Yıldırım ile Bakan Ersoy, Akdemir’in yakınlarına taziye dileklerini iletti.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Aşı karşıtları buna ne diyecek?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Tanju Özcan vakası
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yakın markaj
Rauf Tamer
Şirin Sever
Aşı olmayana tek çare kısıtlama!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Türkiye obezitede Avrupa şampiyonu
Hakan Çelik
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Yeni nesil zayıflama
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Manavgat’ta 112 ve UMKE Mobil Komuta Merkezi kuruldu