Türkiye Marmaris'te yürekleri yakan görüntü

Marmaris'te yürekleri yakan görüntü

Türkiye

Marmaris'te yürekleri yakan görüntü

Marmaris'te günler süren orman yangınının ardından zarar gören alanlar havadan görüntülendi. İlçenin büyük bir bölümünü çevreleyen yeşil alanlar zarar gördü.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 14:04 Son Güncelleme:
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Marmaris'te 29 Temmuz'da Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinde başlayan ve birçok noktada etkili olan yangının 9 gün sonra kontrol altına alınmasının ardından bölgede çalışmalar sürüyor. İlçenin büyük bir bölümünü çevreleyen yeşil alanlar zarar gördü.

AA ekibince havadan görüntülenen yanan alanlar, yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor. İlçenin hemen hemen her noktasından yanan alan görülebiliyor.

Yanmış ağaçlar, iş makinelerinin açtığı çukurlar, sarp arazilerde açılan yollar ile alevlerden geriye kalan izler, yangının otel ve yerleşim bölgesine ulaşmaması için gösterilen çabayı net şekilde ortaya koyuyor. İçmeler Turunç Yolu mevkisinden panoramik olarak görülen ve kenti çevreleyen yanmış ormanlık alanları görenler büyük üzüntü yaşıyor. Bölgede soğutma çalışmaları halen sürüyor. Yangından zarar görenler için yapılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Bazı bölgelerde, polis, jandarma ve arazözlerle söndürme ekipleri bekleyişini sürdürüyor.

AA

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