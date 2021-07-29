Türkiye Marmaris'teki orman yangını için flaş iddia: 2 çocuk çıkardı!

Marmaris'teki orman yangını için flaş iddia: 2 çocuk çıkardı!

Türkiye

Marmaris'teki orman yangını için flaş iddia: 2 çocuk çıkardı!

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Öte yandan yangının çıkış nedeni ile ilgili flaş bir iddia ortaya çıktı.

29 Temmuz 2021, Perşembe 20:18 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına, biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğun neden olduğu ileri sürüldü. 3 görgü tanığının ifadeleri üzerinden oyun oynarken, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulması için pedagog beklendiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.15 sıralarında Marmaris ilçesine bağlı Armutalan mevkisinde çıkan orman yangınına ilişkin, "Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir." ifadesine yer verildi.

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla) (DHA)

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