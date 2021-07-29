Türkiye Marmaris’teki orman yangınından acı haber! Motosikletiyle alevlerin arasında kaldı

Marmaris’teki orman yangınından acı haber! Motosikletiyle alevlerin arasında kaldı

Türkiye

Marmaris’teki orman yangınından acı haber! Motosikletiyle alevlerin arasında kaldı

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangından motosikletiyle uzaklaşırken kaza yapan bir kişi alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

29 Temmuz 2021, Perşembe 22:15 Son Güncelleme:
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Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Yangın söndürme çalışmaları, 14 arazöz, 6 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 6 helikopter, 1 uçak, 6 hizmet aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 teknik personel, 5 orman muhafaza memuru ve 135 yangın söndürme işçisinin katılımıyla devam ediyor. İçmeler Mahallesine kadar ulaşan yangında alevlerin sıçradığı evlere de müdahale ediliyor.

Bölgede motosikletiyle alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir, bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletiyle kaza yaptı. Aracın devrilmesi sonucu yaralanan Akdemir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Öte yandan bölgedeki bazı oteller, tedbir amaçlı boşaltıldı. Havanın kararması nedeniyle söndürme çalışmaları karadan devam ediyor. Havadan müdahalelere sabah saatlerinde devam edileceği bildirildi.

PAKDEMİRLİ: BİR VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmaris’te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" dedi.

AA-DHA

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