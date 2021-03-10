Yemek Marmelatlı kurabiye tarifi ve yapılışı: Marmelatlı kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
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Marmelatlı kurabiye tarifi ve yapılışı: Marmelatlı kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Marmelatlı kurabiye tarifi ve yapılışı: Marmelatlı kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Enfes marmelatlıyla lezzetlenen mis gibi bir kurabiye yapmak istiyorsanız marmelatlı kurabiye tarifi tam size göre olacak. Marmelat düşkünleri marmelatlı kurabiye nasıl yapılır merak ediyor. Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız marmelatlı kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

10 Mart 2021, Çarşamba 13:25 Son Güncelleme:
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Görüntüsüyle iştahları kabartan marmelatlı kurabiye tarifi oldukça pratik bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için marmelatlı kurabiye tarifi arıyor ya da marmelatlı kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Marmelatlı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

MARMELATLI KURABİYE TARİFİ

Marmelatlı kurabiye malzemeleri

  • 250 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 adet limon veya portakal kabuğu rendesi
  • Alabildiğince un (4,5- 5 su bardağı un )

Üzeri için:

  • Marmelat
  • 1 su bardağından biraz fazla iri çekilmiş fındık

Marmelatlı kurabiye yapılışı

Oda sıcaklığındaki yağa, pudra şekeri ve yumurta sarısını ekleyin ve krema haline gelinceye kadar karıştırın. Diğer malzemeleri de ekleyip, kulak memesinden biraz daha sert bir hamur yoğurun. Hamurdan cevizden biraz daha büyükçe bezeler yapın. Yuvarladıktan sonra ortasına baş parmağımızı bastırarak çukurlaştırın. Önce yumurta akına sonra yan kısımları fındığa bulayın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden 175 derecede ısıtılmış fırına verin. Eğer fırın çok sıcak olmazsa kurabiyeler yayılır. Hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Fırından çıkarıp tepside soğutun. Sıcak alırsanız kurabiyeler dağılır. İyice soğuduktan sonra çukur yerlerini yeteri kadar marmelatla doldurun.

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