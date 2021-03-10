Görüntüsüyle iştahları kabartan marmelatlı kurabiye tarifi oldukça pratik bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için marmelatlı kurabiye tarifi arıyor ya da marmelatlı kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Marmelatlı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

MARMELATLI KURABİYE TARİFİ

Marmelatlı kurabiye malzemeleri

250 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 adet limon veya portakal kabuğu rendesi

Alabildiğince un (4,5- 5 su bardağı un )

Üzeri için:

Marmelat

1 su bardağından biraz fazla iri çekilmiş fındık

Marmelatlı kurabiye yapılışı

Oda sıcaklığındaki yağa, pudra şekeri ve yumurta sarısını ekleyin ve krema haline gelinceye kadar karıştırın. Diğer malzemeleri de ekleyip, kulak memesinden biraz daha sert bir hamur yoğurun. Hamurdan cevizden biraz daha büyükçe bezeler yapın. Yuvarladıktan sonra ortasına baş parmağımızı bastırarak çukurlaştırın. Önce yumurta akına sonra yan kısımları fındığa bulayın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden 175 derecede ısıtılmış fırına verin. Eğer fırın çok sıcak olmazsa kurabiyeler yayılır. Hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Fırından çıkarıp tepside soğutun. Sıcak alırsanız kurabiyeler dağılır. İyice soğuduktan sonra çukur yerlerini yeteri kadar marmelatla doldurun.



