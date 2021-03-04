Kültür & Sanat Maroon 5'ın solisti Adam Levine: Müzik grupları kalmadı

Maroon 5'ın solisti Adam Levine: Müzik grupları kalmadı

Kültür & Sanat

Maroon 5'ın solisti Adam Levine: Müzik grupları kalmadı

Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine'in "Artık müzik grupları kalmadı, bunu görmek üzücü" sözleri tepki çekti.

04 Mart 2021, Perşembe 17:49 Son Güncelleme:
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Maroon 5 solisti Adam Levine, katıldığı podcast programında müzik sektörü ve ilk albümleri Songs About Jane hakkında konuştu. Levine

Beni üzen şey şu: O zamanlar müzik grupları vardı. Şimdi müzik grupları yok, nesli tükenen bir türmüş gibi hissediyorum. Yani, ilginç bir şekilde evet belki hâlâ gruplar var ama yeterince ilgi odağında değiller" dedi. 

Levine'in sözleri üzerine sosyal medya kullanıcıları "Hangi dünyada yaşıyor?", "Sadece kendi şarkılarını mı dinliyor?" şeklinde tepkiler verdi. 



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