Mars enerjisinin olumlu yönlerini kullanalım

Mars etkisi olmasaydı kaslarımız kasılamazdı, hayat enerjisini yeterince odaklayamaz ve kullanamazdık, çevremizi saran mikroplara karşı kendimizi koruyamazdık. Mars demiri de temsil eder, kanımızdaki alyuvarlardaki hemoglobin ve dolayısıyla oksijenin bedenimizde dağılabilmesi, hücre ve dokularımıza taşınabilmesi Mars ile ilişkilidir. Korktuğumuzda, heyecanlandığımızda aktif hale gelen sempatik sistemi Mars aktive eder; hem kan daha fazla pompalanmaya başlar, hem de kaçabilmemiz için ayıklığımız, kas gücümüz artar.

Hafta başında Mars-Satürn uyumlu açısının kesinleşmesine şahit olacağız. Etkilerini geçen hafta sonundan itibaren hissettiğimiz bu uyumlu açıdan geçen haftaki yazımızda bahsetmiştik. Mars'ın cesaretinin, atılımcılığının, enerjisinin daha etkili ve uzun süreli olmasına olanak sağlayacak uyumlu bir açı bu. Mars katabolik etkili bir gezegen, yani yağ yakmamızı kolaylaştırıyor ve yağların kasa dönüşmesine yardımcı oluyor. Bu dönemde kondisyon ya da forma girme çalışmalarına başlayabiliriz. Mars ameliyatlarla da ilişkilidir. Rahim ya da idrar kesesi benzeri sarkmalarda, doku gevşekliklerinde yapılan rekonstruksiyon cerrahisi dediğimiz tekrar şekillendirme ameliyatlarında başarı olasılığı Satürn'ün desteği ile yükseliyor.

Satürn uyumundan sonra Merkür karesi

Mars bu hafta başrolde. Satürn ile uyumlu açısından sonra Merkür'den kare açı alacak. Aceleci, sakar, öfkeli, zedeleyici yönlerine dikkat etmemiz gerekiyor. El-kol bölgesi kazaları, akciğer ve solunum sistemi enfeksiyonları, olumsuz düşünceler, aceleci kararlar, ağzımızdan dikkatsizce çıkan sözler ve yazılar sorun haline gelebilir. Mars'ın eyleme geçirici enerjisini olumlu kullanmaya çalışalım. Lavanta, tatlı nane, melisa yağı benzeri rahatlatıcı yağlar kaslar ve ruhsal gerginlikler için az miktarda kullanılabilir, kaslarımıza ya da şakaklarımıza sürerek masaj yapabiliriz. Aşırı kas kasılmalarında karışımın içerisine çok az miktarda alabalık yağı katarak birkaç günü aşmayacak şekilde kaslarımıza sürebiliriz. Koku yoluyla nefes açan karışımlar burun mukozasında tahribata neden olabiliyor, bu nedenle uçucu hiçbir yağı koklamayalım. Mars zaten tahriş için kapıda bekliyor olacak. Mars enerjisini anımsatan objeler de bazen enerjinin kendini göstermesine yardımcı olabiliyor. Kırmızı giyinmiş ya da bayraklı oyuncak asker, kırmızı oyuncak top- balon, kırmızı çiçekler ya da kırmızı mum gibi "kızıl gezegeni" anımsatan objeleri özellikle huzursuz hissettiğimiz mekânları süslemek için kullanabilir, Mars enerjisinin kendini bu şekilde göstermesine izin verebiliriz.

Venüs yaklaşık bir gün boyunca cazimi kalacak

Venüs-Güneş kavuşumu da bu hafta kesinleşecek açılardan. Güneş ile kavuşuma giden Venüs kavuşum yapana kadar yanık durumda ama Güneş'e iyice yaklaştığında tam Güneş'in kalbinde, yani cazimi olacak ve gücüne güç katılacak. 25 Mart akşam saatlerinde Venüs Güneş'in kalbine yerleşiyor ve 24 saatten uzun süre de böyle kalıyor. Üreme sistemi, hormonlar ve şeker düzeyi ile ilişkili Venüs uzun süredir Güneş'e yaklaşıyor ve yanık durumda, kavuşumdan uzaklaşırken de uzun bir süre yanık olacak ve sonra da Güneş ışınlarının altında olacağından Güneş'ten iyice uzaklaşana kadar enerjisinin olumlu yönlerini hissedemeyebileceğiz. Güneş'in kalbinde olduğu süre dışında ilişkili olduğu sağlık konularında dikkatli olalım. Boş vermek, düzensizlik, yeme-içme ve tatlıları abartmayalım. 28 Mart günü şahit olacağımız dolunayda da Venüs etkilerini hissedeceğiz. Duygularımızı değil, mantığımızı önde tutarak düzenimizi bozmamaya çalışalım.

Terazi dolunayında Venüs-Güneş-Kiron ve Mars-Kuzey Ay Düğümü kavuşumu

28 Mart günü şahit olacağımız dolunaydan hemen önce Mars-Kuzey Ay Düğümü ile kavuşmuş olacak. Kuzey Ay Düğümü kavuşum yaptığı gezegenin enerjini arttırır, odak haline getirir; enerji aşırı kullanılabilir. Kaslarımızı aşırı yormaktan, aşırı sıcaktan, aşırı aktivitelerden, tartışmalardan, dolduruşa gelmekten kaçınalım. Dolunayda Venüs-Güneş-Kiron kavuşumu var. Ay bu kavuşuma karşıt açı, asteroit Hades de kare açı yapacak. Uzun süredir sinsi seyreden sorunlar görünür hale gelebilir ve tüm bedeni etkileyebilir. Orta nokta etkileri sinirlerle, hormonlarla ve kemiklerle ilgili sorunlar, ilaçlara karşı hassasiyet, alerjiler yaşayabileceğimize işaret ediyor.

Dolunay civarında bedenimizin verdiği işaretlere özellikle dikkat edelim ve üzerine gidelim, geçiştirmeyelim. Bu dönemde önemli sağlık krizleri ortaya çıkabilir, ama şifa ile ilgili asteroit Kiron bunları atlatabileceğimize işaret ediyor. Kiron etkilerinde ilk başta biraz şaşkın hissedebiliriz, ama sonrasında konunun uzmanı gibi oluruz. Bu dönemde ortaya çıkan sorun ne olursa olsun, yenebileceğimiz konusunda ümidimizi asla kaybetmeyelim.

Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle...