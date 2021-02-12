Gezegenler hakkında araştırma yapanlar için Mars hakkında bilgiler topladık. Eğer siz de Mars gezegeni özellikleri nelerdir merak ediyor ya da Mars gezegeni neyi temsil eder öğrenmek mi istiyorsunuz? Mars hakkında bilgiler...

Mars gezegeni özellikleri nelerdir?

Mars özellikle dünyaya benzeyen yapısıyla bir adım öne çıkıyor. İnce bir atmosferi bulunan kızıl gezegen; kutup, çöl ve vadileri ile beraber oldukça büyük bir benzerlik gösteriyor. Aynı zamanda beraber dönme periyodu da yine dünya ile benzerdir. 2 adet uydusu bulunan Mars Dünya'ya en yakın gezegen olarak da öne çıkmaktadır.

Özellikle Dünya dışında güneş sistemi içerisinde sıvı su bulunması ile yaşam olabileceği ihtimali yüksek en önemli gezegendir. Üstelik günümüze kadar gerçekleştirilmiş olan insansız keşif araçları gezegenin kutup bölgelerinde buzullara rastlamış durumda. Bu sebepten dolayı sürekli olarak takip edilen ve insanlı şekilde ulaşabilmek için hedef alınan bir gezegendir.

Mars bir gününü tamamlama konusunda da yaklaşık olarak dünya ile eşdeğerdir. Dünya bir gün 24 saatte tamamlarken Mars ise sabunu 24 saat 40 dakika içerisinde tamamlamaktadır. O yüzden Mars'a ayak basıldığında gece ve gündüz süresi bakımından pek yabancılık çekilmeyecek. Konum açısından farklılık gösterdiği için Mars'ın Güneş etrafında dönme süresi 686 dünya gününe bedeldir. Yani bu durum dünyanın iki katı kadar süre içerisinde gerçekleşiyor. Bu doğrultuda Mars'ın güneş çevresinde dönmesi ile dünyaya göre mevsimleri 2 kat daha uzun süre yaşamaktadır.

Tabii diğer yandan Mars günümüzde ölümcül bir gezegen olarak öne çıkar. Çünkü sıcaklığı çok düşüktür ve yaklaşık olarak - 87 °C’ye kadar düşmektedir. Yani gezegenin her tarafı Antartika gibidir ve 0 derecenin üstüne çıkması nadir olarak gerçekleşir. Aynı zamanda dünyadaki gibi bir atmosfere sahip değildir. Hatta atmosfer kalınlığının dünya atmosferine göre %1’inin altında olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda Mars'ın atmosferi yaklaşık %95 kadarı ile karbondioksitten oluşur. Bu da demek oluyor ki herhangi bir kıyafet olmadan Marsta dolaşmak mümkün değil. Yerçekimi ise dünyanın yaklaşık olarak %37’si kadar ölçülmüş durumda. Yani dünyada 1 metre kadar zıplamak ile beraber Mars'ta bu enerji üzerinden 3 metre kadar zıplanabilir.

Mars gezegeni neyi temsil eder?

Mars, insanın içindeki hayvansal güdüleri ve gücü temsil eder. İlişkiler konusunda da Venüs kadar önemlidir. Venüs sizi heyecanlandıran şeyi gösterirken, Mars size neyin çekici veya itici geldiğini işaret eder.

Konumu, bulunduğu ev ve kurduğu açılar da önemli tabii. Örneğin Koç’taki Mars’ın ham, hayvansal bir tutkusu vardır.

Terazi’deki Mars cilveli konuşma verir, cinsel yaşamın niteliklerini ortaya koyar.

Günlük hayatta Güneş'in belirlediği hedefleri nasıl takip ettiğimizi de Mars gösterir.

Örneğin Koç'taki Mars, istediğiniz şeyin peşinden giderken "Aynen devam et, yoluna çıkan herkesi boşver, yürü!" der. Ama Terazi'deki Mars, daha yavaş ve kararsız davranır. Zirveye çıkarken herkese karşı adil davranır.