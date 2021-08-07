Perseverance, bilim insanlarının eski bir nehir olduğunu düşündükleri Jezero Krateri’nde uzaylı yaşamın izlerini arıyor. Perseverance, Mars'ın Jezero kraterinde gerçekleştireceği bu önemli görev için ilk adımları attı. Konumunu ve kaya örneği alacağı noktayı belirleyen Perseverance, işlemlere başladı. Bu tür görevler için özel olarak geliştirilen Perseverance, görev süresi boyunca yaklaşık 35 kaya örneği toplayacak ve bu örnekler incelenmek üzere gezegenimize gelecek.

Mars'tan toplanacak örnekler, Kızıl Gezegen'deki canlı yaşamına dair önemli cevaplar sağlayacak. Ayrıca bu tür örnekler, Mars'ın yaşı, iklim yapısı ve jeolojik yapısı gibi pek çok araştırma için de kaynak konumunda olacak.