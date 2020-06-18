Mars keşif aracı, Dünya ve Venüs'ü fotoğrafladı
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) keşif aracı Curiosity, Mars yüzeyinden Dünya ve Venüs'ün fotoğrafını çekti.
18 Haziran 2020, Perşembe 09:48 Son Güncelleme:
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NASA, gezginci aracın 5 Haziran'da gün batımı sırasında Mars'tan çektiği gökyüzü fotoğraflarını yayımladı.
2011'de uzaya fırlatılan Curiosity, 2012'de Mars'taki Gale Krateri'ne indi.
Gezginci robot, 8 yıldır devam eden keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt topladı.