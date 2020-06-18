Bilim & Teknoloji Mars keşif aracı, Dünya ve Venüs'ü fotoğrafladı

Mars keşif aracı, Dünya ve Venüs'ü fotoğrafladı

Bilim & Teknoloji

Mars keşif aracı, Dünya ve Venüs'ü fotoğrafladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) keşif aracı Curiosity, Mars yüzeyinden Dünya ve Venüs'ün fotoğrafını çekti.

18 Haziran 2020, Perşembe 09:48 Son Güncelleme:
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NASA, gezginci aracın 5 Haziran'da gün batımı sırasında Mars'tan çektiği gökyüzü fotoğraflarını yayımladı.

Curiosity'nin çektiği iki fotoğrafta Dünya ve Venüs küçük parlak noktalar halinde görülebiliyor.

2011'de uzaya fırlatılan Curiosity, 2012'de Mars'taki Gale Krateri'ne indi.

Gezginci robot, 8 yıldır devam eden keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt topladı.

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