Mars koşullarında yetiştirilen domateslerden ketçap üretildi

Heinz, Mars ortamında yetişen domateslerden ürettiği 'Heinz Tomato Ketchup Marz Edition' ürününü tanıttı. Domatesler, Mars'taki bitki yetiştirme koşullarını simüle eden ve 'Kızıl Ev' adı verilen bir serada yetiştirildi.

Uzmanlar, serayı oluştururken Kızıl Gezegen'de bulunan ışık, sıcaklık ve toprak türü gibi faktörleri gözetti. Çalışmalar neticesinde yetiştirilen birkaç bin domates, 'Mars ketçabının' üretiminde kullanıldı.

İlk şişe uzay yolculuğu yaptı

Bununla beraber yeni ürünün ilk şişesi, lezzet özelliklerini test etmek üzere uzaya gönderildi. Ürün, 37 bin metre yüksekliğe çıkarılarak eksi 70 derece sıcaklığa maruz kaldı ve Dünya'ya geri döndü. İlk Mars domatesi deneyi ise yaklaşık 2 yıl sürdü. Deneyde, Florida Teknoloji Enstitüsü'nde bulunan Aldrin Uzay Enstitüsü'nden önde gelen bilim insanları ve Heinz'in çeşitli toprak türlerini, iklim koşullarını, tohum seçimini ve ekinlerin gelişimi için ileri teknolojilerin kullanılmasını analiz eden uzmanları yer aldı.