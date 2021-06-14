Mars sahneye çıkıyor

Mars Aslan Burcunda

Yeni bir haftadan herkese merhaba, 11 Haziran Cuma günü Mars Aslan burcuna geçiş yaptı ve 29 Temmuz’a kadar bu burçta ilerleyişini sürdürecek.

Mars gezegeni kişisel olarak bizi harekete geçiren güdüler hakkında bilgi veren bir gezegendir ve dolayısıyla ne için harekete geçiyoruz ve kendimizi nasıl ortaya koyuyoruz diye anlamak istediğimizde doğum haritamızdaki Mars bize bu konuda önemli bir kaynak oluşturur. Mars’ın yaklaşık iki aylık süreçlerle burç değiştirmesi, o dönem içinde hangi konuların hayatımızda olumlu ya da olumsuz aktiflik ve hareket kazanacağını öngörebilmemizi sağlar. İçinde bulunacağımız 11 Haziran-29 Temmuz günlerini kapsayan süreçte Mars’ın Aslan burcundan geçiş yapması, otoriter ve egosal yönlerimizi cesaretlendirecek. Bu geçiş dönemi süresince sizi ne yönde etkilediğiniz yükselen burcunuza göre okuyabilirsiniz.

Koç burcu: Dışa dönük ve aktif yapınız güçleniyor. Cesaretinizi ortaya koyma ve isteklerinizi gerçekleştirme yönünde kararlı adımlar atarak harekete geçebilecek olduğunuz bu süreç, ikili ilişkiler, aşk, flört gibi konuları hayatınızda ön plana çıkarabilir. Maddi konularda karar alırken kontrolü elden bırakmamanızda fayda var.

Boğa burcu: İş hayatınız, kariyer hayatınız yönünde gerilimli bir süreç içinde olabilirsiniz. Ailevi konularda yaşanabilecek stres geleceğe yönelik planlarınız üzerinde baskı yaratabilir. Eş ya da evlilik ile ilgili konular sizi harekete geçirecek yönde gelişmeler içerebilir. Sorumluluklarınıza daha fazla sahip çıkarak ve isteklerinizi gerçekleştirme azminizi daha güçlü tutarak bu süreci pozitif olarak değerlendirebilirsiniz.

İkizler burcu: Yakın çevreniz, kardeş ya da kuzen gibi akrabalık bağınız bulunan kişilerle olan ilişkilerinizin arttığı bir süreç içinde olabilirsiniz. Maddi konuları içerebilecek olan gelişmelerde yenilen yapılandırılması gereken durumlar belirebilir. Gerilimin artabileceği koşullarda ortak hareket edebilme imkânı da var. Birlikte hareket ederek oluşabilecek sorunlar tatlıya bağlanabilir.

Yengeç burcu: Gerek maddi gerek manevi olarak kendinizi daha güçlü hissetmek ve sağlam temeller oluşturmak için önemli mücadeleler içerisinde olabilirsiniz. Parasal kaynak edinme güdünüzün ve çabanızın arttığı bu süreçte, bireysel girişimleriniz ve üzerinize aldığınız sorumluluklar size pozitif dönüş sağlayabilecek.

Aslan burcu: Bireysel istekleriniz ve girişimleriniz için kendinizi daha dışa dönük ve motivasyonlu hissedebileceğiniz bu süreçte olaylar üzerinde kontrol sahibi olma yetiniz artmakta. Gerçekçi ve gerekli sorumluluklarınızı yerine getirmiş olduğunuzdan emin olarak harekete geçmekte fayda var aksi halde eş ya da ailevi ortamdan kaynaklı stres size sorun olarak yansıyabilir.

Başak burcu: Ortaklaşa işler, maddi konular, miras ya da benzeri şekilde etki yaratan parasal kaynaklar ile ilgili meselelerin hayatınızda aktif hale geldiği bir dönem olabilir. Bu konularda yeni alınacak kararlar içinde olabilirsiniz. Yanılgılara ve yanıltılmalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Yakın çevrenizden gelecek destekler size avantaj sağlayabilir.

Terazi burcu: Uzunca bir süredir yapılandırma aşamasında olan plan ve projelerinizi hayata geçirmek için gerekli motivasyonu bir nevi kendinizde bulabilecek olduğunuz bu dönem, cesaretli ve özgüvenli atılımlarınız için sizi destekliyor. Maddi konularda istemsiz harcamalara, diğer kişilerden size yansıyabilecek parasal olarak sorun yaratabilecek etkilere dikkat.

Akrep burcu: Hayatınızda önemli değişimler getirebilecek bir süreç içinde olabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz şartları sağlamlaştırmak, hedeflerinizi gerçekleştirmek için hareket geçme arzunuz sizi etkilemekte. Ailevi bağlar ve üzerinizdeki sorumlulukların üstesinden gelmek ve hedeflerinizi gerçekleştirmek için göstereceğiniz çabanın karşılığını alabileceğiniz bir süreç olarak değerlendirebilirsiniz.

Yay burcu: Birçok alanda girişimci ruhunuzun arttığını hissedebileceksiniz. Yeni başlangıçlar için artan cesaretiniz size destek olurken, gelecek ile ilgili önemli kararlar alma yolunda olabilirsiniz. Evlilik ya da ortaklık gibi ilişkiler hayatınızda bir başlangıç ivmesi yaratabilir.

Oğlak burcu: Maddi konularla ilgili etkiler yaratacak olan Mars Aslan burcu geçişi süresince parasal kazanç sağlama motivasyonunuzun arttığını ve kendinize olan güveninizin sizi bu alanda daha fazla sorumluluk almaya doğru yönelttiğini fark edebilirsiniz. Ortaklaşa kaynaklar ya da miras gibi geçmişten gelen maddi yatırımların ani gelişmeler oluşturması mümkün.

Kova burcu: İkili ilişkiler ve evlilik konularında öne çıkan etkiler bu alanda önemli kararlar almayı getirebilir. Evlilik ya da ortaklık kararı almak gibi önemli değişimler hayatınıza yansıyacak olabilir. Bir diğer yandan yine bu konularda bir süredir sürüncemede kalan durumların netlik kazamaya başladığı bir süreç içinde de olabilirsiniz.

Balık burcu: İş hayatı ve günlük sorumluluklarınızın getirdiği hareketlenmenin daha fazla sizi etkileyeceği bu süreçte, çalışma temponuzu arttırma motivasyonu içinde olabilirsiniz. Yeni girişimlerinizin yeni çalışma şartları oluşturacak olması size imkân sağlayabilir. Arkadaş çevrenizden gelebilecek kayıp ve stres sizi üzebilir, dikkat.

Hepimize güzel bir hafta diliyorum

Sevgiyle.