Mars Yay burcunda

‘İNANÇLARIM İÇİN SAVAŞIRIM, SAVAŞTIĞIM ŞEYLERE İNANIRIM’

Yeni bir haftadan herkese merhaba, Yunan mitolojisinin Ares’i, Roma mitolojisinin savaş tanrısı Mars, 13 Aralık Pazartesi günü Yay burcu ilerleyişine başlıyor ve bu birçok konuda aktif olduğumuz bir sürecin bizi beklediğinin işaretçisi.

Mars bu burçta kendi doğruları ve düşünceleri için dışa dönük ve direkt bir biçimde mücadele eden, ideallerinin, arzularının savunuculuğu yapan bir yapıyı anlatır. Mars’ın Yay burcu yerleşimi bakış açısının yeni ufuklara çevrilmesi demektir. Kişisel olarak bizlerde 24 Ocak 2022 günü Mars’ın burç değiştirip, Oğlak burcuna geçişine değin kendi hayatlarımızda geleceğe yönelmiş hedeflerimizi gerçekleştirme arzumuzun ön plana çıktığını hissetmeye başladığımız bir dönemde olacağız.

İnançlar, fikirler ve idealler için rekabet içerisine girmekten kaçmayan, gerektiğinde gözü kara olabilen bir mücadele ve davranış biçimine işaret eden Mars’ın Yay burcuna geçişi her birimiz için farklı konular üzerinden yansıyacak olsa da benzer enerjileri hayatlarımıza getirecek. İyimser ve kendine güven duygusunu artıran etkileriyle Mars Yay burcu ilerleyişi beklentilerimizi gerçekleştirmenin bizim için önemli olduğu, ihtiyacını hissettiğimiz yenilikleri ve değişimleri yaşamlarımıza katmak için harekete geçme arzumuzun arttığı bir zaman dilimi olacak. Değer verdiğimiz şeyleri elde etmek ya da gerçekleştirmek için savaşçı yönümüzün biz de ön plana çıktığını ve vurgu kazanan beklentilerimizin kişisel olarak davranış ve kararlarımızın belirleyicisi halini aldığını görebiliriz. Mars Yay burcu yerleşimi bir diğer yandan hem düşüncesel hem fiziksel olarak özgürlük ihtiyacı hisseden ve ihtiyacını hissettiği özgürlüğünü elde etmek için zihinsel ve fiziksel gücünü ortaya koymaktan çekinmeyen bir yapıyı ifade eder. Bu, aktif, dışa dönük, kendini dolaysız ifade ediş şekli ile beliren davranış biçimlerinin hayatımızda etkin olacağının da önemli bir belirleyicisi. Fiziksel ve içsel enerjinin artışı ile öne çıkan, cesur ve atılgan tavırlar içine girebilir, inançlarımız, fikirlerimiz ve kendi erdem, ahlâk anlayışımız doğrultusunda hareket edip, kararlar alabileceğiz.

Yeni ufuklara açılmak, geleceğimiz hakkında beklentilerimizi gerçekleştirme arzusu ve daha özgür olmanın yollarını aramaya başlayacağımız bu süreçte Mars arzuların peşinden gitme etkisini çok kuvvetli bir şekilde ortaya koyacaktır. Aynı zamanda Yay burcu ilerleyişi ani ve plansız olan birden gelişen, değişim getirebilen davranış ve olayları da hayatlarımıza katabilir. Umut, iyimserlik, inanç isteklerimizi elde etme gücümüzü desteklerken ve bizim daha ilerilere doğru hamle yapabilmemiz kolaylaştırırken, bir fikrin abartılı savunucusu olmaktan, takıntı ya da fanatikçe bağlılıklar kurmaktan, egomuzu kontrol edememekten kaçınmakta fayda var.

Mars Yay burcu transitine başladığı 13 Aralık haftası boyunca gökyüzünde Güney Ay Düğümü ile kavuşum içinde hareket edecek. Ay Düğümleri astrolojik olarak zayıf ya da baskın enerjileri ifade ederler ve kavuşum yapmak astrolojik olarak iki göstergenin birbiri ile birleştiği, ortak enerji alanı oluşturduğunu ifade eder. Özellikle içinde bulunacağımız bu hafta, Mars’ın Yay burcunda ifade ettiği konularda görülebilecek aşırılıklara karşı dikkatli olmak önemli. Kendimizde ve çevremizde bu etkileri taşıyan olaylar ile karşılaşabilmemiz çok mümkün, aşırı takıntılı davranış ve düşüncelere girmekten uzak durmak, enerjimizi pozitif yönde yeni şeyler öğrenme ve paylaşmanın geliştirici etkisi için kullanmak kazanç getirecektir.

Hepimize güzel bir hafta dilerim.

Sevgiyle