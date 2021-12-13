AŞK’A KISA BİR MOLA

Aralık ayını bitirmemize sayılı günler kaldı ama kadersel yolumuz ve ilişkilerimiz üzerindeki etkisini kuvvetli bir biçimde hissedeceğimiz bir haftaya daha giriş yapıyoruz. Bu hafta Mars ve Merkür gezegenleri burç değiştirecek. Venüs retro hareketine başlarken, asteroit Kiron retro hareketini tamamlayacak. Ve İkizler burcunda bir dolunay ile haftamız tamamlanacak.

MARS YAY, MERKÜR OĞLAK BURCUNDA

Hemen yarın 13 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinde, önce hareket ve aksiyon gezegeni Mars’ın Yay burcuna geçişini; sonra akşam saatlerinde de iletişim gezegeni Merkür’ün Oğlak burcuna geçişini deneyimleyeceğiz.

Yay burcunun iyimser, pozitif, özgür, seyahatleri, inançları temsil eden özellikleriyle Mars’ın hareket ve aksiyon bir olacak. Gözü kara ve maceraperest bir yön kazanacak olan davranışlarımız ön plana çıkacak. Yay burcuna geçmesiyle beraber, tüm haftamızı etkileyecek Güney Ay Düğümü kavuşumunu da tetikleyecek Mars, kadersel enerjileri ortaya çıkaracak. Kayıpları, bilinçaltımızı ve geçmişimizi anlatan Güney Ay Düğümü sonuçlarını düşünmeden harekete geçen Mars ile birleştiğinde ortaya çıkacak sonuç negatif enerji barındıracaktır. Frene basmadan, tam gaz harekete geçeceğimiz her durumda zararda olmamızı ifade eden bu kavuşumla başa çıkmak için kontrolsüz güçten vaz geçmeliyiz. Kayıpta olmamak adına enerjimizi kontrol etmeli, ego savaşlarından ve şiddetten uzak ortamlarda bulunmayı tercih etmemiz bu hafta önemli olacaktır.

Akıl, mantık, iletişim denince aklımıza gelen gezegen Merkür’ün 13 Aralık akşamı Oğlak burcuna geçmesini bu manada pozitif olarak kullanabiliriz. Oğlak burcu planlı ve programlı olmayı anlatır. Merkür’de bu burçta akıllı, mantıklı düşünce ve planları anlatır. Doğru iletişim şekliyle başlayacağımız her işte kalıcı sonuçlara ulaşabileceğimizi aklımızda tutalım. Mars’ın gaza basan enerjisini, Merkür’ün Oğlak burcundaki planlı ve sonuç odaklı düşünme tarzıyla frenleyebilenlerimiz kazançta olacaktır.

BİR RETRO BİTER, BİR BAŞKASI BAŞLAR

19 Aralık Pazar günü gökyüzü oldukça hareketli. Sabah 05.35’de Merkür-Kiron karesinin yaralayıcı enerjisiyle güne başlayacağız. Kalp kırmamak adına özellikle sabah saatlerinde sözlerimize dikkat etmemiz iyi olabilir.

Hemen ardından 27 derece İkizler burcunda saat 07.35’de gerçekleşecek yılın son Dolunay’ı da iletişime vurgu yapacak. Aktif bir iletişim trafiği yaşayabiliriz. Dolunay dönemlerinde ortaya çıkış ve tamamlanma enerjisi aktif olduğundan eğitim, öğretim, iletişim gibi konularda daha önceden başlattığımız girişimlerin sonuçlanması gündemimizde yer alabilir.

İlişkiler gezegeni Venüs ise öğleden sonra, 30 Ocak 2022’ye kadar sürecek retro hareketine başlamak üzere durağanlaşacak. Dolayısıyla ilişkilerimiz mola alacak. Venüs’ün retro olduğu dönemlerde yeni bir ilişkiye başlamamak, söz, nişan, nikâh gibi önemli bağlılık içeren imzaları atmamak tavsiye edilir. Aynı zamanda dış görünüşümüzde dramatik değişiklikler yapmamak da yararlı olur. Plüton’la da kavuşumda olan ve normalden daha uzun süren bu kavuşum etkisinin ilişiklerimiz üzerinde yaratacağı dönüşümü de unutmayalım!

Akşam saatlerinde ise 17 Temmuz’dan beri Koç burcunda geri harekette olan yaralı şifacı Kiron’un retrosunu bitirmesiyle yaralandığımız, harekete geçmekte zorlandığımız konularda şifa enerjisini hissetmeye başlayabiliriz.

Kadersel etkilerin ve şifa enerjisinin aktif olacağı haftanızın güzelliklerle geçmesini dilerim.