Mars yolcularına 3 boyutlu yazıcıyla kemik ve deri nakli yapılacak

Uzay görevlerinde meydana gelebilecek kaza ve yaralanmalara müdahale etmek dünyada olduğu kadar kolay olmayacak. Uzay yolculukları sırasında astronotların yaralanması durumunda tekrar dünyaya dönüp tedavi uygulanması da mümkün olmayacak. Çeşitli yaralanmaları yerinde tedavi edebilmek için çalışmalara başlayan Dresden Teknik Üniversitesi'de çalışan bir grup bilim insanı önemli bir gelişmeye imza attı. 3 boyutlu yazıcılardan yararlanan bilim insanları kemik ve deri dokusunu bu yazıcılardan elde etmeyi başardı. Henüz prototip aşamasında olan yeni teknoloji, özellikle insan vücudunun yavaş iyileşme sürecini hızlandırmayı mümkün hale getirecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Uzay Ajansı Yapılar, Mekanizmalar ve Malzemeler Anabilim Dalı Başkanı Tommaso Ghidini, "Vücudunda yanık oluşan bir astronata başka bir astronottan alınan deri dokusunun nakledildiğinde aynı zamanda dokuyu bağışlayan kişide de kolay iyileşmeyen bir yara oluşuyor. Bunun önüne geçmek için yaptığımız çalışmalar kapsamında artık biyobaskı yoluyla deri üretmek mümkün" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları kemik üretmek için ise katkı malzemesine kalsiyum fosfat ekledi. Kemik yapısına destek sağlayan kalsiyum fosfatın kemik büyüdükçe vücut tarafından emildiği kaydedildi.

DHA