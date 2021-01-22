Marsilya, Arkadiusz Milik kadrosuna kattı

Fransa ekibi Olympique Marsilya, İtalya'nın Napoli takımından yıldız forvet Arkadiusz Milik'i satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiraladı. Satın alma opsiyonunun 8 milyon avro olduğu, bu bedelin bonuslarla 12 milyon avroya çıkabileceği iddia edildi.

Ülkesinde Gornik Zabrze, Almanya'da Bayer Leverkusen, Augsburg, Hollanda'da Ajax formaları giyen Milik, 2016'da Napoli'ye transfer olmuştu. Bir kez İtalya Kupası zaferi yaşadığı Napoli'de 122 resmi maça çıkan Milik, 48 gol kaydetmişti.







