Marsilya Galatasaray maçı büyük bir heyecan ile bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi’nde 2. grup maçına çıkacak sarı kırmızılı ekip, ilk maçında kendi sahasında Lazio’yu 1-0 mağlup etmişti. Şimdi de Fransız ekibi karşısında galip gelerek yoluna namağlup devam etmek istiyor. Diğer yandan pek çok futbol sever de Fatih Terim’in öğrencilerinin bu önemli maçını canlı olarak izleyebilmek için yabancı kanalları listesini araştırıyor. Peki, Marsilya Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi GS Marsilya maçı şifresiz canlı izlenebilir mi? İşte, Galatasaray Marsilya maçının canlı ve şifresiz izlenebileceği kanalların listesi…

MARSİLYA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Marsilya Galatasaray maçı, 30 Eylül Perşembe akşam saat 22.00’de başlayacak. Velodrome Stadı’nda oynanacak maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek ve bu heyecanlı mücadele Exxen’den canlı olarak yayınlanacak.

MARSİLYA GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Marsilya: Pau Lopez; Dimitri Payet, Konrad de la Fuente, Cengiz Under, Matteo Guendouzi, Valentin Rongier, Gerson, Boubacar Kamara, William Saliba, Duje Caleta-Car, Luan Peres.

Galatasaray: Muslera, Diagne, Morutan, Cicaldau, Kerem, Taylan, Berkan, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Yedlin,

UEFA AVRUPA LİGİ GS MARSİLYA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENEBİLİR Mİ?

GS Marsilya maçının Türkiye’deki resmi yayıncısı Exxen ve dijital platformun üyeleri karşılaşmayı şifresiz ve canlı olarak izleyebilecek. Diğer yandan Azerbaycan kanalı CBC Sport TV Marsilya Galatasaray maçını canlı ve şifresiz olarak yayınlayacak.

MARSİLYA GALATASARAY MAÇI NASIL ŞİFRESİZ VE CANLI İZLENİR?

Marsilya – Galatasaray maçını CBC Sport TV üzerinden şifresiz ve canlı izleyebilmek için çanak antenin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekiyor.

Eğer, AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteni mevcutsa, uydu cihazının kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin.

Polarizasyon kısmında H – Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini birçok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.



