Olimpik Marsilya, bulunduğu ülkenin en çok kupaya sahip olan takımıdır ve kuruluşu 1899 yılına dayanmaktadır. UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda sarı kırmızılı temsilcimiz Galatasaray’ı konuk edecek Marsilya aynı zamanda, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da el etmiştir. Peki, Marsilya hangi ülkenin takımı? Marsilya nerede? İşte, yanıtı…

MARSİLYA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Marsilya veya tam adı ile Olympique de Marseille, Fransa’nın güçlü futbol kulüplerinden biridir. 1899 yılında kurulan takım Fransa'nın güneyinde yer alan Marsilya şehrinde kurulmuştur ve maçlarını 67.394 kişilik Vélodrome Stadyumu'nda oynamaktadır.

MARSİLYA NEREDE?

Marsilya, Fransa’nın güneydoğusunda ve Akdeniz kıyısında yer almaktadır ve ülkenin en büyük limanı ve 2600 yıllık tarihi ile en eski şehirlerinden biridir. Tarih ve sanat şehri olarak da anılan Marsilya, aynı zamanda Fransa’nın ikinci büyük şehridir.

OLİMPİK MARSİLYA TAKIMI

1899 yılında René Montmirail tarafından kurulan Olimpik Marsilya, Fransa’da en çok kupa sahibi takımdır ve 9 Fransa Ligi, 10 Coupe de France, 3 Coupe de la Ligue ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunmaktadır. Marsilya ekibinin armasında bulanan yıldız da UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu ifade etmektedir.

Kulüp, 1904'ten 1937 yılına kadar Stade de l’Huveaune’da oynamıştır. 1937’den sonra Vélodrome Stadyumu yapılmıştır. Marsilya kulübü 1924'te Coupe de France'ı kazanan ilk takım oldu. 1937’de ilk lig şampiyonluğunu kazandı. Marsilya tarihinde ilk defa 1959 yılında Fransa İkinci Ligi'ne düştü.1960’lı yıllarda kulübün birçok iniş ve çıkışları oldu. Bundan sonra kulüp tarihindeki ilk kez 1972’de hem Fransa Kupası hem de lig şampiyonluğuyla çifte kupaya uzandı.

1992-1993 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etmiştir. VA-OM şike davasıyla suçlu bulununca hem kazandığı lig şampiyonluğu elinden alındı hem de Fransa İkinci Ligi'ne düşürüldü. 1996 yılında tekrar Fransa Ligue 1’e yükselen Marsilya 2006 yılında da bu kez kulübün mali hesaplarıyla başı derde girdi. Marsilya 1999 ve 2004'te UEFA Kupası finali, 2006 ve 2007’de Fransa Kupası finali ve Fransa Ligue 1’de üç kez ikinci sırada bitirmiştir. Kupasız geçen bu dönemden sonra Marsilya 2010 yılında hem lig kupasında hem Fransa Ligi'nde zafere ulaştı.

OLYMPİQUE MARSİLYA RENKLERİ

1984 yılında forma beyaz ve ince mavi çizgilerle tasarlandı, 1984 yılında üçüncü formaları forma rengi sarı, şort ve çoraplar siyah rengine döndü. 1985 yılında tekrar beyaz renge dönen Marsilya kulübü, 1989’daki çifte kupa için üçüncü bir forma daha yaptırıldı. 1994’ten itibaren mavi rengi gökyüzü mavisi rengini aldı.

OLYMPİQUE MARSİLYA OYUNCU KADROSU