Futbol Marsilya- Lokomotiv Moskova maç sonucu

Marsilya- Lokomotiv Moskova maç sonucu

Futbol

Marsilya- Lokomotiv Moskova maç sonucu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ilk hafta maçında Marsilya, Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

16 Eylül 2021, Perşembe 23:20 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Marsilya, Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu. Lokomotiv Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda 57’nci dakikada Nayair Tiknizyan ikinci sarı karttan kırmızı gördü.

Marsilya'nın kazandığı penaltıda topun başına geçen Cengiz Ünder, 59'uncu dakikada takımını öne geçirdi. 89'uncu dakikada Faustino Anjorin'in attığı golle Lokomotiv Moskova, beraberliği sağladı. Karşılaşmada başka gol çıkmayınca iki takım da 1'er puanla yetindi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray ile Lazio'nun yer aldığı E Grubu'nda; sarı-kırmızılılar 3 puanla grup lideri olurken, Marsilya ve Lokomotiv Moskova 1'er puanla haftayı kapattı. Lazio ise ilk haftada puan alamayarak grubun son sırasında yer aldı.

İSTANBUL (DHA)

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