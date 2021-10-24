Bu akşam 21.45'te Fransa Ligue 1'de Marsilya, PSG'yi ağırlayacak. Dev maçta Marsilya taraftarı Lionel Messi için şok bir hazırlık yapıyor.

Messi'nin suratının basılı olduğu paralar bastıran Marsilya taraftar grubu üyesi Arnaud Thibault ve arkadaşları, maçtan önce Arjantinli süperstarın canını sıkmaya çalışacak.

Thibault, neden böyle bir şey yaptıkları konusunda Telefoot TF1 kanalına konuştu. Marsilya taraftarı, "Bu gece Messi için bunları hazırladık, umarız beğenir. PSG'ye transfer olmadan önce sevdiğimiz futbolu temsil eden kişiydi. Ancak bir gecede Katar paralarının ve petrol kaynaklı gelirin tarafına geçerek hepimizi hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Gökhan Gönül vakası!

Türkiye'de bu olayın bir benzeri Gökhan Gönül'ün başına gelmişti. Gönül, Fenerbahçe'den ayrılıp Beşiktaş'a transfer olduktan sonra ilk Fenerbahçe maçında sarı lacivertli taraftarlar, üzerine Gökhan Gönül fotoğrafı basılı dolarları oyuncuya fırlatmıştı.