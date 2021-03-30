Bilim & Teknoloji Mars'ta buzla kaplı kum tepeleri görüntülendi

Mars'ta buzla kaplı kum tepeleri görüntülendi

Bilim & Teknoloji

Mars'ta buzla kaplı kum tepeleri görüntülendi

NASA, Mars Reconnaissance Orbiter (Mars Keşfi Yörünge Aracı) tarafından çekilen ve Mars'ta oluşan buzlu kum tepelerinin görüldüğü fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.

30 Mart 2021, Salı 07:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Mars hakkındaki çalışmalarını sürdüren NASA, Mars Reconnaissance Orbiter (Mars Keşfi Yörünge Aracı) ile çekilen yeni fotoğrafları yayınladı.

Fotoğrafta, gezegendeki buzlu kum tepeleri yer alıyor.

Buzlu kum tepeleri alanı, Mars'ın kuzey ovalarının yüksek enlemlerinde bulunan 5 kilometre boyunca uzanan bir alanı kaplıyor. Fotoğrafta yer alan çizgiler ve diğer özellikler 'mevsimsel sebepler' ile oluşuyor.

Şubat ayında, uzay aracındaki özel kamera ile çekilen fotoğraf, eriyen buzun sonucunda meydana gelen oluşumları da gözler önüne seriyor. Öte yandan bölgedeki bazı kum tepeleri ana gruptan ayrılmış durumda. Bunlar, kanala benzeyen bir şekilde kraterin yüksek kesimlerine doğru uzanıyor gibi duruyor.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Evdeki internete en ucuz çözümler
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Kartla harcama çılgınlığına psikolojik önlem!
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER NASA, Mars'ta görüntülenen buzlu kum tepelerinin fotoğraflarını paylaştı