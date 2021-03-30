Mars hakkındaki çalışmalarını sürdüren NASA, Mars Reconnaissance Orbiter (Mars Keşfi Yörünge Aracı) ile çekilen yeni fotoğrafları yayınladı.

Fotoğrafta, gezegendeki buzlu kum tepeleri yer alıyor.

Buzlu kum tepeleri alanı, Mars'ın kuzey ovalarının yüksek enlemlerinde bulunan 5 kilometre boyunca uzanan bir alanı kaplıyor. Fotoğrafta yer alan çizgiler ve diğer özellikler 'mevsimsel sebepler' ile oluşuyor.

Şubat ayında, uzay aracındaki özel kamera ile çekilen fotoğraf, eriyen buzun sonucunda meydana gelen oluşumları da gözler önüne seriyor. Öte yandan bölgedeki bazı kum tepeleri ana gruptan ayrılmış durumda. Bunlar, kanala benzeyen bir şekilde kraterin yüksek kesimlerine doğru uzanıyor gibi duruyor.