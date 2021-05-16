Mars’ta hayat arayışı yarışında yeni bir sayfa açıldı

Çin’in 23 Temmuz 2020’de fırlattığı Mars kaşifi Zhurong, önceki gün gezegene başarılı bir iniş yaptı. Adını Çin efsanelerindeki Ateş Tanrısı’ndan alan Zhurong, gezegenin kuzeyindeki Utopia Planita isimli bölgeye indi. Bu bölgede buzul tabakaları olduğu tahmin ediliyor. Paraşütlü iniş operasyonu dokuz dakika sürdü. Araç hızını saatte 20 bin kilometreden sıfıra düşürdü. Panellerinin açılması ve Dünya’ya sinyal göndermesi ise 17 dakika sürdü. Bu anlar Çin’in Pekin Uzay Kontrol Merkezi’nde kutlandı. Güneş enerjisiyle çalışan Zhurong, birkaç gün deneme gezintisi yaptıktan sonra yüzeyden taş ve kaya örnekleri toplayacak.

SÜPER GÜÇ MÜCADELESİ

Üç ay boyunca fotoğraf çekip bulgu toplaması bekleniyor. Altı tekerleki gezginin başarısı uzay savaşında yeni bir dönemin de başlangıcı oldu. Zira, Mars’ta Curiosity ve Perseverance olmak üzere iki uzay aracı bulunan ABD’nin ardından yüzeye çıkarma yapan ikinci ulus oldu.

Mars’ta hayat arama rekabeti gelecek yıllarda süper gücün hangi ülke olduğunun belirlenmesinde rol oynayacak. ABD’nin son Mars kaşifi Perseverance (Azim) geçen şubatta yüzeye inmişti. ABD, bu araç sayesinde gezegende hava aracı da uçuruyor. Çin’in bu çıkarmasından sonra uzay yarışında geride kalan Rusya, gelecek yıl Avrupa işbirliğinde Mars’a gideceğini duyurdu. ABD, 1976’dan bu yana Mars’a dokuz görev düzenledi.

SİNEMA YARDIMI

Mars yarışında geride kalan Rusya, arayı sinema hamlesiyle kapatmaya çalışıyor. Rusya, dünyanın uzayda çekilecek ilk filmi için düğmeye bastı. Uluslararası Uzay İstasyonu’na ekim ayında film ekibi gönderiyor. Başrolde Yulia Peresild (37) oynayacak. Rusya, bu çalımla NASA ve Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in uzayda çekeceği filmi geride bıraktı.

ARAPLAR DA YARIŞTA

Mars’ta aktif görev alan ülkelerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE). BAE’nin geçen yıl gönderdiği uzay aracı Hope (Umut), şubatta Mars yörüngesine girmişti. Ancak uydu işlevindeki araç, sadece yörüngeden iklim ve hava durumu bilgisi topluyor.



