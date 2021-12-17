Güneş sistemindeki en büyük kanyon olan Valles Marineris, Mars'ın ekvatorunun hemen güneyinde yer alıyor. Valles Marineris, Dünya'daki Büyük Kanyon'dan yaklaşık 10 kat daha uzun ve beş kat daha derin.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) çarşamba günü yaptığı açıklamada, Mars'taki kanyonun Hollanda büyüklüğünde bir su kütlesini de sakladığını açıkladı. Su, ESA ve Rus uzay ajansı Roscosmos'un ortak projesi olan ExoMars Trace Gas Orbiter tarafından tespit edildi.

Uydu, kanyonun yüzeyinin bir metreden daha az altında büyük miktarda hidrojen tespit etti ve hidrojen molekülleri su moleküllerine bağlanırken, keşif, o bölgedeki toprağın, muhtemelen buz olarak var olan nem açısından zengin olduğunu gösterdi.