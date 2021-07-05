Orijinal adı Martian Land olan Mars’ta Kıyamet filmi, izleyenlere klasik felaket senaryolarından farklı bir heyecan yaşatıyor. Senaryosu bakımından bir distopyaya benzeyen Mars’ta Kıyamet filmi, insanoğlunun yıllardır devam eden uzayda yaşam hayalini de bir nebze gözler önüne sermiş oluyor.

MARS'TA KIYAMET FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Gelecek çağda insan nüfusunun büyük bir kısmı Mars'ta, dünyadaki şehirlere benzeyen yaşam alanlarında hayatlarına devam ederler. Mars'ta gerçekleşen bir kum fırtınasının New York şehrini tamamen yok etmesinin ardından fırtınanın hedefindeki Los Angeles’ta yaşayanlar ölümcül sonu engellemek için zamanla yarışır.

MARS'TA KIYAMET FİLMİ OYUNCULARI

Elias Koteas,

Liev Schreiber,

Romola Garai,

Johnny Harris,

Olivia Williams,

Goran Kostic,

Yusra Warsama,

Tom Cullen (III).

MARS’TA KIYAMET FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı olan Mars’ta Kıyamet filmi 20215 yılında çekildi.