Mars’ta Kıyamet filminin konusu nedir ve oyuncuları kimler? Mars’ta Kıyamet filmi ne zaman çekildi?
Mars’ta Kıyamet filmi konusu ve oyuncularıyla birlikte, izleyenlere yaşattığı üst düzey heyecanla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte, bilim kurgu-aksiyon türündeki Mars’ta Kıyamet filmi hakkında merak edilenler…
05 Temmuz 2021, Pazartesi 17:50 Son Güncelleme:
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Orijinal adı Martian Land olan Mars’ta Kıyamet filmi, izleyenlere klasik felaket senaryolarından farklı bir heyecan yaşatıyor. Senaryosu bakımından bir distopyaya benzeyen Mars’ta Kıyamet filmi, insanoğlunun yıllardır devam eden uzayda yaşam hayalini de bir nebze gözler önüne sermiş oluyor.
MARS'TA KIYAMET FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Gelecek çağda insan nüfusunun büyük bir kısmı Mars'ta, dünyadaki şehirlere benzeyen yaşam alanlarında hayatlarına devam ederler. Mars'ta gerçekleşen bir kum fırtınasının New York şehrini tamamen yok etmesinin ardından fırtınanın hedefindeki Los Angeles’ta yaşayanlar ölümcül sonu engellemek için zamanla yarışır.
MARS'TA KIYAMET FİLMİ OYUNCULARI
Liev Schreiber,
Romola Garai,
Johnny Harris,
Olivia Williams,
Goran Kostic,
Yusra Warsama,
Tom Cullen (III).
MARS’TA KIYAMET FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
ABD yapımı olan Mars’ta Kıyamet filmi 20215 yılında çekildi.