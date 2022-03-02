Mart ayı kira artış oranı, kira kontratı dolan ve sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son aylarda hızlı yükselen konut fiyatları nedeniyle kiralarda da artış yaşanmıştı. Şubat 2022 TEFE-TÜFE oranlarının belli olmasıyla mart ayında yapılacak kira artış oranının tavanı da ortaya çıkacak…

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kira artış oranları TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor. Bu nedenle mart ayı kira artış oranı TÜİK’in Şubat 2022 TEFE-TÜFE oranlarını açıklamasıyla belli olacak.

ŞUBAT 2022 TEFE-TÜFE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat 2022 TEFE-TÜFE oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Mart Perşembe günü saat 10.00’da açıklanacak…

OCAK AYI ENFLASYONU NE KADAR ÇIKTI?

Enflasyon rakamları 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Şubat ayı kira artış oranı TÜFE oranlarının açıklanmasının ardından belli olmuştu. Buna göre Şubat ayında kiralara yüzde 22,58 oranında zam yapıldı

Ocak ayı kira artış oranına göre hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: Yüzde 22,58

Zam bedeli 225,80 TL

Zamlı kira bedeli: 1.225,80 TL