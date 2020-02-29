Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Mart ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Mart ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.

Mart ayında hangi balıklar yenir?

Mart ayı balıkları

Gümüş

İzmarit

Mezgit

Kalkan

Mersin

Kaya balığı

Mezgit

Kefal

Levrek

Yayın

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