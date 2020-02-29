Mart ayında hangi balıklar yenir?
Balık, beslenme listemizde muhakkak olması gereken ve haftada en az 2 kere tüketmemiz gereken bir yiyecektir. Her ay farklı balık sezonu gelir ve taze taze balık yeme imkanımız olur. Mart ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Mart ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.
29 Şubat 2020, Cumartesi 17:59 Son Güncelleme:
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Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Mart ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Mart ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.
Mart ayında hangi balıklar yenir?
Mart ayı balıkları
- Gümüş
- İzmarit
- Mezgit
- Kalkan
- Mersin
- Kaya balığı
- Mezgit
- Kefal
- Levrek
- Yayın