Mart ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?
Mevsiminde meyve ve sebze tüketimi hem sağlık hem de doğru beslenme açısından oldukça önemli. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de sebze ve meyvelerin lezzeti ve besin değerlerinden yüksek oranda faydalanmak için mevsimine uygun besinleri tercih etmek gerekiyor. Peki, mart ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz merak ediyorsanız "Mart ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz" haberimize bir göz atın.
29 Şubat 2020, Cumartesi 17:54 Son Güncelleme:
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Her ayın iklim şartlarına göre sebze ve meyvesi değişiklik gösterdiği için hangi ayda hangi sebze ve meyve olduğunu bilmemiz gerekir. Yüksek oranda vitamin ve besin alabilmek için meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek önemli. Peki, mart ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte mutfaklarımızı şenlendirecek çeşitliliği bol ve sağlıklı olan mart ayı sebze ve meyveleri...
Mart ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?
Mart ayı meyveleri
- Portakal
- Elma
- Yerli muz
- Limon
Mart ayı sebzeleri
- Kereviz
- Pırasa
- Karnabahar
- Ispanak
- Enginar
- Kuşkonmaz
- Bakla
- Pazı
- Havuç
- Şalgam
- Pancar
- Marul
- Roka
- Biberiye
- Nane
- Maydanoz
- Tere