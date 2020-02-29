Her ayın iklim şartlarına göre sebze ve meyvesi değişiklik gösterdiği için hangi ayda hangi sebze ve meyve olduğunu bilmemiz gerekir. Yüksek oranda vitamin ve besin alabilmek için meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek önemli. Peki, mart ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte mutfaklarımızı şenlendirecek çeşitliliği bol ve sağlıklı olan mart ayı sebze ve meyveleri...

Mart ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?

Mart ayı meyveleri

Portakal

Elma

Yerli muz

Limon

Mart ayı sebzeleri

Kereviz

Pırasa

Karnabahar

Ispanak

Enginar

Kuşkonmaz

Bakla

Pazı

Havuç

Şalgam

Pancar

Marul

Roka

Biberiye

Nane

Maydanoz

Tere

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