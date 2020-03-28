Mart ayında kar sürprizi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı dolayısıyla caddeler, çatılar, ağaçlar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. İlçe sakinlerinden Faruk Çelik, mart ayında yoğun kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, "Bu mevsimde bu kadar fazla kar yağması çok enteresan. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştık." dedi. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar kar topu oynamanın keyfini yaşadı.

AA