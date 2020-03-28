Türkiye Mart ayında kar sürprizi

Mart ayında kar sürprizi

Türkiye

Mart ayında kar sürprizi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü ilçede, etkili olan kar her tarafı beyaza bürüdü.

28 Mart 2020, Cumartesi 19:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı dolayısıyla caddeler, çatılar, ağaçlar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. İlçe sakinlerinden Faruk Çelik, mart ayında yoğun kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, "Bu mevsimde bu kadar fazla kar yağması çok enteresan. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştık." dedi. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar kar topu oynamanın keyfini yaşadı.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Teknoloji devleri de sağlığın hizmetinde
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Kanaat önderi kimdir, kim değildir?
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Cezaevleri boşalırken muhalif tutukluya engel
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Antalya’da corona virüs ihbarı yapılan otomobil polisi harekete geçirdi