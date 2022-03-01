Derya kuzusu balıklar, mart ayında da doğallık, sağlık, lezzet açısından yiyenlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Türkiye’nin 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke olması ise balık çeşitlerinin bolluğuna neden olurken, uzmanlar balıkların farklı aylarda farklı lezzetlere sahip olduğunu belirtiyor. İşte mart ayında yenilmesi tavsiye edilen balıklar…

MART AYINDA YENECEK BALIKLAR NELERDİR?

Balık avı sezonunun kapanmasına kısa süre kala mart ayında izmarit, gümüş, kalkan, mezgit, kefal, kaya balığı, levrek, yayın balıkları bol bulunan ve lezzetli balıklarındandır.

HANGİ AYDA HANGİ BALIKLAR DAHA LEZZETLİ?

Ocak: Bu ayın en lezzetli balıkları uskumru, lüfer, palamut ve istavrittir. Çinekop, tekir, kefal, kırlangıç ocak ayında en bol dönemini yaşayan balıklardır.

Şubat: Kalkan mevsiminin başlangıcıdır. Tekir, gümüş, hamsi, izmarit, kalkan, mersin, torik, kefal, levrek şubat ayında lezzetlidir.

Mart: Gümüş, izmarit, mezgit, kalkan, kaya balığı, mezgit, kefal, levrek, yayın balıkları mart ayının lezzetli ve bol bulunan balıklarındandır.

Nisan: Gümüş, izmarit, kalkan, mersin, barbun, levrek, kefal, kaya balığı lezzetlidir. Nisan ayında en fazla avlanan balıklar kalkan, levrek, mercandır.

Mayıs: Gümüş, izmarit, mercan, mersin, mezgit, levrek, kaya balığı en lezzetli balıklardır. Mayıs ayı deniz canlıları ve balıklar açısından çok zengin çeşitlilik gösteren bir aydır. Barbun, istakoz, levrek, tekir, dil balığı, pavurya, kılıç, kırlangıç, karides, iskorpit mayıs ayında lezzetle tüketilebilir.

Haziran: Mercan, akya, kaya balığı, mersin, orkinos, orfoz, sardalya, bu ayda tüketilebilen gereken balıklardandır.

Temmuz: Sardalya, çinekop, sarıağız, akya, orkinos, kaya balığı, trança, sinarit bu ayın en lezzetli balıklarıdır. İstavrit çok lezzetlidir.

Ağustos: Çinekop, sarıağız, sinarit, kaya balığı, orkinos, sarıkanat lezzetlidir. İstavrit yine en lezzetli balıktır.

Eylül: Kılıç ve sardalya balıkları hala lezzetlidir. Lüfer, kolyoz, izmarit, barbun, çinekop, çipura, uskumru, kılıç ve kırlangıç eylül ayında da çok bol avlanır.

Ekim: Balık sezonunun en canlı aylarından biridir. Barbunya, çipura, kılıç, levrek, lüfer, tekir, sardalya, palamut, orfoz, traça çok lezzetlidir. Palamutun en lezzetli zamanıdır.

Kasım: Lüfer, palamut, orfoz, sarıağız, tekir, torik, uskumru, kefal, sazan, yayın lezzetlidir. Kasım ve aralık lüferin en lezzetli zamanıdır.

Kasım ayı torik akışının en yoğun olduğu zamandır.

Aralık: Uskumru, lüfer, palamut, torik lezzetlidir. Tekir bolca avlanır ve hamsinin de tam lezzetli olduğu zamandır.