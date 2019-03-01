Marteniçka (Martenitsa) nedir? Marteniçka ne zaman çıkarılır?

Marteniçka, baharın gelişinin kutlandığı Bulgaristan’a has bir gelenektir. Mart ayının bu ilk gününde Marteniçka nedir? Marteniçka ne zaman çıkarılır? soruları merak ediliyor. İşte Marteniçka ile ilgili detaylar….

MARTENİÇKA NEDİR?

Bulgaristan’da yaşayan Ortodoksların inançlarına göre baharın gelişini simgeleyen ’Baba Marta’, bir diğer adıyla ‘Marteniçka’ şenliğinde kırmızı beyaz yünlerden hazırlanan ‘Marteniçka’ bileklikleri yapılarak kutlanıyor.

MARTENİÇKA NE ZAMAN ÇIKARILIR?

1 Mart ile beraber baharın karşılandığı gelenekte, ‘Baba Marta’ kültürünü yansıtan kırmızı ve beyaz yün ipten yapılan bileklikler, Bulgar inançlarına göre doğada yeşil ya da uçan bir leylek görüldüğünde bilekten çıkarılıp dilek tutularak doğaya bırakılıyor.

HASTALIKTAN KORUNMAK İÇİN YAPILIYORDU

1 Mart gününde baharın gelişi münasebetiyle geleneksel ’Baba Marta’ (Marta Nine) adıyla başlayan günler çok eskilere dayanan, Bulgaristan’a has bir gelenektir. İlk martenitzalar, başka takı ve detaylar kullanmadan, sadece kırmızı beyaz ipliklerden yapılarak nazardan korunmak için insanlara ve hayvanlara takılırdı. Bazı bölgelerde bu bükülmüş kırmızı-beyaz sicime altın veya gümüş para bağlanıp hastalıklardan korunmak için bir simge olarak kullanılmıştır. Önceleri kırmızı-beyaz yünden yapılan martenitsalara, püskül, top, insan gibi değişik şekiller yapılmıştır. Martenitzaların gelmiş geçmiş tarihinde en önemli yere sahip olan şekiller ise, ’Pijo ve Penda’ adıyla bilinen kırmızı ve beyaz ipten yapılmış kuklalardır.