Martha Hunt anne oldu
Dünyaca ünlü Victoria's Secret’ın meleklerinden 32 yaşındaki Martha Hunt anne oldu. Martha Hunt o anları sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.
24 Kasım 2021, Çarşamba 14:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Eylül ayında hamile olduğunu açıklayan ve bu süreci sosyal medya sayfasından paylaşan 32 yaşındaki ABD'li model, Martha Hunt, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Anne olmanın heyecanını yaşayan ünlü Victoria's Secret meleği, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi olan Hunt, doğum anını gösteren fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü model, gönderisine “6 Kasım sabahı kızımız Emery dünyaya geldi” notunu düştü. Martha Hunt-Jason McDonald çifti, 2015’te bir fotoğraf çekiminde tanışmış, Ocak 2020’de de nişanlanmıştı.
BUNLARI DA OKUYUN