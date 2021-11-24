Martha Hunt anne oldu

Eylül ayında hamile olduğunu açıklayan ve bu süreci sosyal medya sayfasından paylaşan 32 yaşındaki ABD'li model, Martha Hunt, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Anne olmanın heyecanını yaşayan ünlü Victoria's Secret meleği, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi olan Hunt, doğum anını gösteren fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü model, gönderisine “6 Kasım sabahı kızımız Emery dünyaya geldi” notunu düştü. Martha Hunt-Jason McDonald çifti, 2015’te bir fotoğraf çekiminde tanışmış, Ocak 2020’de de nişanlanmıştı.



