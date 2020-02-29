Martılar, insanların temas ettiği yiyecekleri tercih ediyor
İngiliz bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, martıların, el değmemiş yiyeceklerdense insan elinin değdiği yiyecekleri tercih ettiğini ortaya kondu.
29 Şubat 2020, Cumartesi 14:13 Son Güncelleme:
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İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nden araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, martıların insan elinin değdiği yiyecekleri, el değmemiş olanlara tercih ettikleri belirlendi. Üniversitenin Ekoloji ve Doğal Yaşamı Koruma bölümü tarafından yapılan araştırmada, 38 martıya 24 atıştırmalık sunuldu. Bu martıların yüzde 79'u, önlerine konulan yiyecekler arasında daha önce araştırmacılar tarafından dokunulanlara yöneldi. Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan araştırma, martıların yiyecek tercihlerinde insanların hareketlerine göre seçim yaptığı belirlendi. Daha önce medyada çıkan haberlerde, martıların insanların yiyeceklerini çaldığı, insanların elindeki gıdaları kaçırdığı sıkça karşılaşılan bir durum.