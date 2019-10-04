Usta yönetmen Martin Scorsese Marvel filmleriyle ilgili olarak 'Ne kadar uğraşırsam uğraşayım o filmleri izleyemiyorum. O filmlerin gerçek sinema olduğunu düşünmüyorum.' açıklamasını yaptı.

Yarım asırdan fazladır yönetmenlik yapan Scorsese ayn zamanda çok iyi bir sinema izleyicisi, adeta bir sinefil. Scorsese yıllar boyu sevdiği filmler hakkında konuşan, demeçler veren, onları hayranlarıyla paylaşan bir yönetmen. Ama Martin Scorsese'den sevmediği filmler hakkında pek bir şey duymazdık. Ta ki şimdiye kadar...

Empire dergisineverdiği demeçte Hollywood'un en çok kazandıran bu kısmı, yani çizgi roman uyarlamaları hakkında konuşan Scorsese bu filmleri izleyemediğini, gerçek sinema olarak değerlendirmediği, Marvel filmlerinin en iyi ihtimalle 'aktörlerin o filmlerin fiziksel yapısı içinde ellerinden gelen en iyi şeyi yapma çabaları' olarak gördüğünü söyledi.

Marvel filmlerini eğlence amaçlı kurulan tema parklarına benzeten Scorsese gerçek sinemanın insanlara perdeden gerçek duygusal ve psikolojik deneyimleri taşıması gerektiğine inandığını söyledi.

Bakalım Marvel film evreninden, bu filmlerin yapımcı, yönetmen ve oyuncularından Scorsese'ye nasıl bir cevap gelecek...







