Martin Skrtel açıkladı: Emekli olmaya karar verdim

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla milli takımı bıraktığını duyuran 34 yaşındaki tecrübeli stoper, "15 yıl sonra Milli takımdan emekli olmaya karar verdim. Slovakya forması giymek her zaman bir zevk ve şerefti. Ülkemi temsil ettiğim için son derece gururluyum. İkinci ailemden ayrılmak zor bir karardı. Ancak 34 yaşındayım ve zamanı durduramıyoruz, artık başkalarına yer verme zamanı geldi. Çalıştığım tüm arkadaşlarıma, hocalarıma ve teknik ekiplere teşekkür ederim. Ayrıca taraftarlarımza, yıllarca verdikleri destekten dolayı, çok teşekkürler. Takımdan ayrılıyorum ancak düşüncelerim hep sizinle olacak çocuklar. Sahada formamız için savaştığım andaki aynı güçle sizi destekleyeceğim, gelecek için size iyi şanslar diliyorum. Anılar kalbimde sonsuza dek kalacak" ifadelerini kullandı.