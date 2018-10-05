Martin Skrtel: "Kulüp üzerinde kötü bir hava vardı"

UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Martin Skrtel açıklamalarda bulundu.

"KÖTÜ BİR HAVA VARDI"

"Biz birlikte kazanıp, birlikte kaybediyoruz. Bugün 90 dakika oynayıp kazanmamıza yardımcı olduğum için mutluyum. Kulüp üzerinde kötü bir hava vardı ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı."

"TAKIMDAKİ ATMOSFERİ DEĞİŞTİRMEK AMACIYLA..."

"Sahada bir şeyler eksikti. Biz büyük bir takıma ve kalitemize yakışacak performansları gösteremedik, bu bize bağlı bir durum. Takımdaki atmosferi değiştirmek adına bu galibiyet önemliydi. Böyle çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."