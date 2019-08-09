Martin Skrtel'in yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Martin Skrtel, 1.1 milyon Euro karşılığında Atalanta'ya transfer oldu
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren Martin Skrtel yeni takımına imzayı attı. İtalya Serie A takımlarından Atalanta, Slovak stoperi kadrosuna kattı.
Sözleşmenin 1+1 yıllık olduğu, deneyimli futbolcunun ise yıllık 1 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Slovak stoper Sarı Lacivertliler'e 2016/2017 sezonunun başında Liverpool'dan 6 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Skrtel Fenerbahçe formasıyla 79 Süper Lig maçına çıkıp 6 gol kaydetti.