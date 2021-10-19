Tadına doyamayacağınız marul sarması tarifi, hem kolay yapılan bir yemek hem de oldukça lezzetli. Peki marul sarması nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız marul sarması tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

MARUL SARMASI TARİFİ

Marul sarması malzemeler

200 gram kıyma

30 adet marul yaprağı

1 demet dereotu

2 adet kuru soğan

1 çay bardağı pirinç

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 adet limonun suyu

1 adet yumurtanın sarısı

1 tatlı kaşığı tuz

MARUL SARMASI YAPILIŞI

Marul yapraklarını kaynayan suya batırıp çıkarın. Sert kısımlarını kesin. Yapraklar avuç içi büyüklüğünde olsun. Soğanları küp küp doğrayın, karabiber ve tuzla yumuşatın. İçine kıyma, yıkanmış pirinç ve kıyılmış dereotunu karıştırıp tereyağını da ilave ederek içi hazırlayın. Marul yapraklarını parlak kısımları tezgaha gelecek şekilde koyun. Dolma içinden koyun ve kenarları içe kıvırıp dolma sarar gibi sarın. Tencereye dizip 2 bardak sıcak su ilave edin. Üzerine ağırlık yapması için tabak kapatın. 20 dakika pişirin. Limon suyuyla yumurtayı çırpın. Sarmaların üzerine döküp tekrar 15 dakika kaynatın ve servis edin.



