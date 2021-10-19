Marul sarması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta marul sarması tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler marul sarması tarifi için kıyasıya mücadele ediyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise marul sarması tarifi araştırıyor. Peki, marul sarması nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız marul sarması tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
19 Ekim 2021, Salı 14:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Tadına doyamayacağınız marul sarması tarifi, hem kolay yapılan bir yemek hem de oldukça lezzetli. Peki marul sarması nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız marul sarması tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
MARUL SARMASI TARİFİ
- 200 gram kıyma
- 30 adet marul yaprağı
- 1 demet dereotu
- 2 adet kuru soğan
- 1 çay bardağı pirinç
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 adet limonun suyu
- 1 adet yumurtanın sarısı
- 1 tatlı kaşığı tuz
Marul yapraklarını kaynayan suya batırıp çıkarın. Sert kısımlarını kesin. Yapraklar avuç içi büyüklüğünde olsun. Soğanları küp küp doğrayın, karabiber ve tuzla yumuşatın. İçine kıyma, yıkanmış pirinç ve kıyılmış dereotunu karıştırıp tereyağını da ilave ederek içi hazırlayın. Marul yapraklarını parlak kısımları tezgaha gelecek şekilde koyun. Dolma içinden koyun ve kenarları içe kıvırıp dolma sarar gibi sarın. Tencereye dizip 2 bardak sıcak su ilave edin. Üzerine ağırlık yapması için tabak kapatın. 20 dakika pişirin. Limon suyuyla yumurtayı çırpın. Sarmaların üzerine döküp tekrar 15 dakika kaynatın ve servis edin.