Marul toplayabilen sebze robotu yaptılar

Buğday ve patates gibi kolayca toplanabilen ürünlerin toplanmasında kullanılan bu teknolojiler, artık insan hassasiyetinin gerektiği durumlarda da kullanılabiliyor.

Makine öğrenme tekniğini kullanarak marul toplayabilen robot, Cambridge Üniversitesi’nde çalışan uzmanlar tarafından geliştirildi. Vegebot ismi verilen robot, hassas yaprakları olan ve toprağa yakın mesafede yetişmesinden dolayı toplanması daha zor olan marulu toplayabiliyor.

TOPLAMAYA HAZIR OLUP OLMADIĞINI ANALİZ EDİYOR

Bilgisayar görüş sistemi yardımıyla hedefini belirleyen robot, makine öğrenme yoluyla marulun toplanmaya hazır olup olmadığını belirleyebiliyor. Marulun toplanmaya hazır olduğunu analiz eden robot üzerinde bulunan bıçakları kullanarak marulu topraktan kesip çıkarıyor.

DHA